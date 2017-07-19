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ЭКОНОМИКА РБ


БГУИР НАЗВАЛ ТОП-3 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ У АБИТУРИЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
11:27 20.07.2017

Топ самых востребованных у абитуриентов Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники специальностей возглавила «Информатика и технологии программирования», пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили вузе, предварительный проходной балл на нее составил 380, в прошлом году — 373. План приема на бюджетное обучение по этой специальности составил 50 человек, при этом 25 прошли вне конкурса как победители республиканских и международных олимпиад.

Предварительный проходной балл на специальность «Программное обеспечение информационных технологий» составил 371 (в прошлом году — 363). Замыкает тройку лидирующих по популярности у абитуриентов специальностей «Информационные системы и технологии (в игровой индустрии)». Эта специальность создана в коллаборации с компанией Wargaming: ее специалисты проводят обучение и читают ряд дисциплин для студентов. Проходной балл на бюджет в этом году составил 370 при наборе 10 человек.

Самый низкий проходной балл в БГУИР оказался на «Нанотехнологии и наноматериалы в электронике» — 258 (в прошлом году — 244). На специальность «Электронные и информационно-управляющие системы физических установок», выпускники которой могут работать на атомной станции в Островце, проходной балл вырос и составил 261 по сравнению с 240 в 2016-м.

На сайте abitur.bsuir.by размещен текущий проходной балл по каждой специальности, однако абитуриенты и их родители ждут 26 июля — дня открытого зачисления в БГУИР, где объявляются результаты и итоги приемной кампании.

«В нынешнем году все заявления регистрировались в электронный журнал, что распределило нагрузку на операторов равномерно, а также существенно сократило время подачи документов: очередей было очень мало. Также мы усилили информационную поддержку в социальных сетях и оперативно отвечали на вопросы абитуриентов», - отметил ответственный секретарь приемной комиссии БГУИР Василий Бондарик.

На дневную бюджетную форму обучения было подано 1569 заявлений при плане приема 1 036 человек. На сокращенную форму обучения подали документы 120 человек при плане приема 79. На заочную бюджетную форму подано 89 заявлений на 60 мест.

Прием документов на платную форму продолжится по 4 августа.
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