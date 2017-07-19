В первом полугодии 2017 года органы финансовых расследований Комитета государственного контроля (ОФР) выявили 656 преступлений, 40% из них – тяжкие.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, пресечена деятельность 3 организованных групп, функционировавших в экономической сфере.

По результатам проведенных ОФР проверочных мероприятий в доход государства обращено денежных средств, в том числе от реализации товарно-материальных ценностей, в размере 145,7 млн руб.

Основные силы ОФР были сосредоточены на противодействии лжепредпринимательству, уклонению от уплаты налогов и незаконной предпринимательской деятельности. Уделялось серьезное внимание выявлению коррупционных преступлений и контролю над целевым и эффективным использованием бюджетных средств. В поле зрения постоянно оставалась ситуация на потребительском и валютном рынках, а также незаконный отток финансовых средств за рубеж.

Как и прежде, приоритетный характер для ОФР имеет постоянное противодействие лжепредпринимательству, несмотря на то, что в результате принятия различных мер присутствие лжеструктур в экономике страны значительно сокращено. Так, в первом полугодии 2017 года ОФР проведено 182 проверки, направленные на противодействие лжепредпринимательству. Пресечена деятельность 6 преступных групп, организовавших регистрацию и функционирование 43 лжеструктур, а также выявлено 198 преступлений, совершенных с их использованием. По статье 234 (лжепредпринимательство) Уголовного кодекса Беларуси зарегистрировано 23 преступления.

По фактам уклонения от уплаты сумм налогов, сборов (статья 243 УК) ОФР в первом полугодии 2017 года выявлено 242 преступления, из которых 142 – составляют тяжкие преступления, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере. В сфере борьбы с лжепредпринимательством и сокрытием налоговых платежей ОФР продолжена реализация механизмов, предоставленных указом №14 от 19.01.2016 «О дополнительных мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налогов».

Указом №14 закрепляется механизм самостоятельного налогообложения субъектами предпринимательской деятельности хозяйственных операций с лжеструктурой по предписанию ОФР. Основанием для вынесения предписания будет являться заключение Департамента финансовых расследований, составленное в отношении лжепредпринимательской структуры и содержащее указание об отсутствии у оформленных с ее участием документов юридической силы. В этих целях ОФР сбор доказательств будет осуществляться не по каждой в отдельности хозяйственной операции, а по деятельности лжеструктуры в целом.

С момента вступления в силу в апреле 2016 года указа №14 ДФР вынесены заключения в отношении 119 лжепредпринимательских структур в связи с установлением фактов совершения ими правонарушений в экономической сфере и их использования для совершения таких правонарушений (их услугами пользовались 2967 субъектов). Информация о вынесенных в отношении лжеструктур заключениях размещается на сайте Комитета госконтроля www.kgk.gov.by.

На основании заключений ОФР вынесено 1319 предписаний (лишь на 146 поступили возражения) в отношении субъектов, совершавших сделки (операции) с лжеструктурами, которыми добровольно уплачено 2,4 млн рублей. Кроме того, из предъявленных ОФР и налоговыми органами к уплате субъектами платежей в бюджет дополнительно поступило 2,4 млн руб. Таким образом, чистый эффект от реализации положений указа №14 с момента его вступления в силу составил 4,8 млн руб.

В первом полугодии 2017 года ОФР также проведены мероприятия, направленные на выявление и пресечение значимых фактов коррупции, представляющих реальную угрозу не только конкретным предприятиям, но и экономическим интересам страны в целом. По данному направлению ОФР выявлено 108 преступлений, из которых 52 связано с использованием бюджетных средств.