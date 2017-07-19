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ЭКОНОМИКА РБ
ЧЕТВЕРТЫЙ ПОВТОРНЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ОАО «БРЕСТСКОЕ ПИВО» СОСТОИТСЯ 15 АВГУСТА
10:16 20.07.2017
Четвертые повторные торги ОАО «Брестское пиво» пройдут 15 августа 2017 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве инвестиций и приватизации, предприятие выставлено на аукцион как единый имущественный комплекс с понижением начальной цены до 9 344 610,60 белорусских рублей без НДС.
Шаг аукциона – 5% начальной цены предмета торгов. Победителем торгов будет объявлено лицо, предложившее наибольшую цену.
В случае признания торгов несостоявшимися продажа предмета торгов единственному участнику, подавшему заявление на участие в торгах, либо единственному участнику, явившемуся для участия в них, при его согласии осуществляется по начальной цене, увеличенной на 5%.
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