Четвертые повторные торги ОАО «Брестское пиво» пройдут 15 августа 2017 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве инвестиций и приватизации, предприятие выставлено на аукцион как единый имущественный комплекс с понижением начальной цены до 9 344 610,60 белорусских рублей без НДС.

Шаг аукциона – 5% начальной цены предмета торгов. Победителем торгов будет объявлено лицо, предложившее наибольшую цену.

В случае признания торгов несостоявшимися продажа предмета торгов единственному участнику, подавшему заявление на участие в торгах, либо единственному участнику, явившемуся для участия в них, при его согласии осуществляется по начальной цене, увеличенной на 5%.