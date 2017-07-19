Основной мерой в профилактике алкоголизма среди населения является уменьшение доступности спиртных напитков. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», заявил на пресс-конференции 19 июля заместитель директора по медицинской части (психиатрии) РНПЦ психического здоровья Сергей Осипчик.

«В свою очередь в снижении доступности алкогольных напитков в Беларуси сыграет роль увеличение акцизов на крепкий алкоголь, который предпочитает наше население, и снижение акцизов на пиво. Первое снижение акцизов на пиво (на 5 %) ожидается примерно через год. Не скажу пока, когда будут увеличены акцизы на крепкое спиртное», - сказал С. Осипчик.

По его словам, изменения акцизов предусмотрены в государственной программе «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2016-2020 годы. Кроме того, считает он, необходимо ограничить доступность спиртных напитков в розничной торговой сети — по примеру скандинавских стран.

«В скандинавских странах крепкий алкоголь, например, продается в розницу в определенное время и в специализированных магазинах. В продовольственных магазинах спиртного вообще нет. И в Беларуси можно вывести отделы розничной торговли алкоголем в специальные объекты», - подчеркнул специалист.

Он также уточнил, что в Беларуси, в том числе в Минске, развернуты стационарные отделения для реабилитации лиц с алкогольной зависимостью. В эти отделения обратиться могут как сам больной, так и его родственники.

«Во всем мире такие отделения развиваются на базах учреждений здравоохранения, и мы идем вслед за мировым опытом», - добавил С. Осипчик.

Что касается потребления спиртного на душу населения, то С. Осипчик пояснил существенное расхождение в цифрах, предоставляемых Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь (Белстатом).

«Наши специалисты дают показатель продаж алкоголя на душу населения, - сказал он. - А эксперты ВОЗ — показатель потребления спиртного на душу населения без учета группы лиц в возрасте от 0 до 15 лет. Вот и получается, что по оценкам наших специалистов в 2016-м вышло 8,8 литра на человека, а у экспертов ВОЗ — почти в два раза больше. Между тем, нигде в мире нет официально зарегистрированной методики подсчета потребления нелегального алкоголя».