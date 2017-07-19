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ЭКОНОМИКА РБ
В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ ПОСТРОЕНО 284,4 ТЫС. КВ. МЕТРОВ ЖИЛЬЯ
09:29 20.07.2017
В январе-июне 2017 г. организациями всех форм собственности построено 22,8 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 1 916,5 тыс. кв. метров общей площади жилья.
Как сообщает Национальный статкомитет, для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 641,7 тыс. кв. метров общей площади, или 33,5% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 284,4 тыс. кв. метров, в многоквартирных жилых домах в городах – 366,8 тыс. кв. метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 519,8 тыс. кв. метров общей площади жилья, или 27,1% от общего ввода по республике.
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