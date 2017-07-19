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ЭКОНОМИКА РБ
СТОЛИЧНЫЙ ПРИГОРОДНЫЙ АВТОБУС №371 С 1 АВГУСТА ОТМЕНЯЕТСЯ
18:23 19.07.2017
Расписание столичного пригородного автобусного маршрута №371 изменяется с 1 августа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», в связи с отсутствием пассажиропотока с 1 августа отменяется выполнение рейсов по маршруту №371 «ст.м. Петровщина – Щомыслица – Сеница» отправлением от ст.м. Петровщина в 12.23, от конечного пункта «Сеница» – в 12.47.
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