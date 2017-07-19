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ЭКОНОМИКА РБ


«МИТСО» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ БЕСПЛАТНЫЕ МЕСТА НА КАЖДУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ДО 4 АВГУСТА
17:57 19.07.2017

В белорусских вузах 17 июля закончился прием документов на бюджетные места. В отличие от набора на бюджетные места, прием документов для участия в конкурсе на бесплатные места проходит в университете «МИТСО» до 4 августа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе университета, в этом году университет предоставил бесплатное место на каждую специальность, в том числе в филиалах университета. На бесплатные места в этом году претендуют самые успешные абитуриенты с общим баллом при поступлении 350 и более.

Право учиться бесплатно студентам необходимо подтверждать ежегодно. Средний балл по итогам обучения должен быть не ниже девяти, а в зачетной книжке отсутствовать оценки ниже семи баллов. Если успеваемость по каким-либо причинам снижается, право бесплатного обучения переходит к другому студенту, который демонстрирует более высокий уровень знаний.

При бесплатном обучении выпускники освобождаются от обязательного распределения.

В «МИТСО» в новом учебном году студенты будут обучаться по 2 новым специальностям - «информационные системы и технологии» и «мировая экономика».

План приема на дневную форму обучения по этим специальностям составляет: «информационные системы и технологии» - 45 человек, «мировая экономика» - 20.
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