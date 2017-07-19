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ЭКОНОМИКА РБ
ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРОХОДИТ В ОТРАСЛЕВОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ
17:50 19.07.2017
На базе ГУО «Республиканский центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесопромышленного комплекса», являющемся головной организацией по нормативно-методическому обеспечению и повышению квалификации по охране труда руководящих работников и специалистов концерна «Беллесбумпром», под руководством заместителя председателя концерна Геннадия Диковицкого рассматриваются актуальные вопросы состояния дел в области охраны труда в организациях концерна.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, на повестке итоги выполнения решений концерна по совершенствованию работы служб охраны труда и профилактики производственного травматизма, проблемные вопросы, рассмотрение и анализ основных причин несчастных случаев на производстве, итоги проведения в организациях отрасли дней охраны труда, а также вопросы подготовки и переподготовки руководителей и специалистов в области охраны труда и ряд других.
Участие в работе комиссии принимают представители Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Белорусского профсоюза работников леса и природопользования, специалисты концерна, главные инженеры и руководители служб охраны труда организаций концерна.
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