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ЭКОНОМИКА РБ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПО САНАЦИИ И БАНКРОТСТВУ ПО МИНСКУ И ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ЮРЛИЦ
17:25 19.07.2017
Прокуратура Минской области в управлении по санации и банкротству по Минску и Минской области Министерства экономики Беларуси провела проверку соблюдения законодательства об обращениях граждан и юридических лиц, а также законодательства, регламентирующего порядок ведения административного процесса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, выявлен ряд нарушений законодательства при рассмотрении обращений граждан и юридических лиц, а также законодательства, определяющего порядок ведения административного процесса.
По результатам проверки прокуратурой Минской области в управление внесено соответствующее представление.
С целью выработки единого механизма работы территориальных органов по санации и банкротству названный акт прокурорского надзора рассмотрен на заседании коллегии Департамента по санации и банкротству Министерства экономики Беларуси.
По результатам рассмотрения представления принят ряд соответствующих решений.
Организован учет фактической загруженности каждого работника территориальных органов по санации и банкротству отдельно по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц, начатым административным процессам и проверкам, проводимым в рамках исполнения законодательства о контрольной (надзорной) деятельности в Беларуси.
Предложено внести изменения и дополнения в локальные нормативные документы Минэкономики, определяющие методическое руководство территориальных органов при ведении административного процесса.
Инициировано провести семинар с участием прокурорских работников по проблемным вопросам привлечения временных (антикризисных) управляющих к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей.
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