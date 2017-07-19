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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМЕЛЬСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ИЗЪЯЛИ КРУПНУЮ ПАРТИЮ ШВЕЙНЫХ И ГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОЧТИ НА 560 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
17:08 19.07.2017
Гомельские таможенники выявили недостоверные сведения в документах при попытке ввоза на территорию Евразийского экономического союза крупной партии швейных и галантерейных изделий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, машина Volvo следовала с товарами легкой и текстильной промышленности из Болгарии. В ходе проверки установлено несоответствие количества перемещаемого груза заявленному в документах. В результате проведения дополнительной проверки выяснилось, что часть товара в коммерческих документах вовсе не указана, а общая стоимость груза уменьшена почти в 7 раз. Таким образом субъект хозяйствования пытался «сэкономить» на уплате таможенных платежей около 190 тыс. рублей.
Незадекларированные портьерные ткани, декоративные гардины, кружева машинного вязания, спортивные костюмы и детская одежда предварительной оценочной стоимостью около 559 тыс. рублей изъяты.
По факту нарушения законодательства Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии со ст. 14.5 КоАП Беларуси.
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