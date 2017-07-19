Беларусь с 19 июля вводит временные ограничения на ввоз свинины из Омской области России.

«По информации Международного эпизоотического бюро от 14 июля 2017 г. на территории Омской области России зарегистрирован случай заболевания свиней африканской чумой свиней. В связи с вышеизложенным с 19.07.2017 г. вводятся временные ограничения на ввоз на территорию Беларуси из Омской области России живых свиней, спермы хряков, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, мяса от диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, в том числе из рыбы и птицы, бывшего в употреблении оборудования для транспортировки свиней и сырья (продукции) животного происхождения, содержания, убоя и разделки свиней», - говорится в указании Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Ограничения не распространяются на разрешения, выданные по согласованию с комитетами по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов Беларуси, на прошедшие термическую обработку в процессе производства шрота для производства комбикормов для животных и комбикорма для ценных видов рыб.

Также необходимо принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.