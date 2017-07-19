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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАСЕДАНИЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ БГУ ПО ЗАЧИСЛЕНИЮ АБИТУРИЕНТОВ БУДУТ ТРАНСЛИРОВАТЬСЯ ON-LINE ЕЖЕДНЕВНО
16:44 19.07.2017
Заседания приемной комиссии БГУ по зачислению абитуриентов на дневную и заочную бюджетную формы будут транслироваться ежедневно в on-line режиме на сайте БГУ с 20 июля.
Видеотрансляции будут проходить с 15.00 на интернет-странице БГУ.
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