ЭКОНОМИКА РБ

ЗАСЕДАНИЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ БГУ ПО ЗАЧИСЛЕНИЮ АБИТУРИЕНТОВ БУДУТ ТРАНСЛИРОВАТЬСЯ ON-LINE ЕЖЕДНЕВНО

16:44 19.07.2017 Заседания приемной комиссии БГУ по зачислению абитуриентов на дневную и заочную бюджетную формы будут транслироваться ежедневно в on-line режиме на сайте БГУ с 20 июля. Видеотрансляции будут проходить с 15.00 на интернет-странице БГУ.