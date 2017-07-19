ЭКОНОМИКА РБ

В ЧЕРНИКЕ ИЗ МОГИЛЕВСКОГО И БЫХОВСКОГО РАЙОНОВ ОБНАРУЖЕНЫ РАДИОНУКЛИДЫ

16:35 19.07.2017 Превышение содержания радионуклида цезия-137 выявили в чернике, собранной в лесах Могилевского и Быховского районов. Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, в лабораторию радиационного контроля зонального центра гигиены и эпидемиологии с 7 по 13 июля обратились 45 горожан для проверки ягод. Специалисты выявили, что опасные ягоды были собраны в деревнях Межисетки (Могилевский район) и Кучин (Быховский район). Официально разрешенный сезон сбора и заготовки черники на Могилевщине стартовал 30 июня.