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ЭКОНОМИКА РБ
В ЧЕРНИКЕ ИЗ МОГИЛЕВСКОГО И БЫХОВСКОГО РАЙОНОВ ОБНАРУЖЕНЫ РАДИОНУКЛИДЫ
16:35 19.07.2017
Превышение содержания радионуклида цезия-137 выявили в чернике, собранной в лесах Могилевского и Быховского районов.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, в лабораторию радиационного контроля зонального центра гигиены и эпидемиологии с 7 по 13 июля обратились 45 горожан для проверки ягод. Специалисты выявили, что опасные ягоды были собраны в деревнях Межисетки (Могилевский район) и Кучин (Быховский район).
Официально разрешенный сезон сбора и заготовки черники на Могилевщине стартовал 30 июня.
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