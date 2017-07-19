От индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц с начала текущего года в бюджет Минской области поступило 6,4 млн рублей единого налога, что к уровню прошлого года в сопоставимых ценах составило 116,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, при этом темп роста численности плательщиков единого налога составил 99,2%.

По состоянию на 1 июля 2017 г. в Минской области 12245 ИП уплачивают единый налог с ИП и иных физлиц (34,1% от общего количества состоящих на учете ИП).