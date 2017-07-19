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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЬ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ БУДА-КОШЕЛЕВСКОГО РАЙОНА ОБВИНЯЕТСЯ В КОРРУПЦИИ
15:16 19.07.2017

УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела по обвинению должностного лица одного их сельскохозяйственных предприятий Буда-Кошелевского района в совершении коррупционных и иных преступлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК МВД Беларуси.

В 2012 году обвиняемый, работая в должности главного инженера предприятия, согласился удовлетворить просьбу главы крестьянского фермерского хозяйства о приобретении подлежащей списанию сельскохозяйственной техники только при условии получения материального вознаграждения. В последующем получил в качестве взяток материальные ценности на общую сумму свыше 1100 рублей, в том числе ноутбук, вагонку из древесины, литые автомобильные диски.

В 2015 году обвиняемый, работая уже в должности директора сельхозпредприятия, вымогал взятку от главы фермерского хозяйства под угрозой отказа оплаты предприятием услуг по эксплуатации техники хозяйства. В итоге обвиняемому были переданы 500 долларов США и набор мягкой мебели.

В 2016 году обвиняемый совершил хищение четырех автомобильных шин и аккумулятора, приобретенных за счет средств предприятия, и распорядился ими по собственному усмотрению.

В ходе предварительного расследования получены доказательства и по иным фактам противоправной деятельности должностного лица. Следствие квалифицировало его действия по ч.1, ч.2 ст. 430 (получение взятки), ч.2 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ч.1 ст. 209 (мошенничество), ч.2 ст. 295 (незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов) Уголовного кодекса Беларуси.

В Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет и на последнее место работы обвиняемого направлено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд Буда-Кошелевского района.
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