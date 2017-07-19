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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 15%
14:22 19.07.2017
Внешнеторговый оборот Могилевской области за І полугодие 2017-го увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, за шесть месяцев Могилевской таможней произведен выпуск товаров по более 46 тыс. декларациям.
Субъектами хозяйствования Могилевской области с помощью автоматизированной системы таможенного декларирования зарегистрировано свыше 49 тыс. статистических деклараций, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Основными партнерами во внешней торговле за этот период выступили Россия, Украина, Литва, Латвия, Китай, Германия. Чаще всего экспортировали портландцемент, древесину и изделия из нее, изделия из асбеста, слюды или аналогичных материалов. Ведущие позиции в импорте занимают щебень гранитный, шрот подсолнечный, прокат плоский из железа или нелегированной стали.
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