Внешнеторговый оборот Могилевской области за І полугодие 2017-го увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, за шесть месяцев Могилевской таможней произведен выпуск товаров по более 46 тыс. декларациям.

Субъектами хозяйствования Могилевской области с помощью автоматизированной системы таможенного декларирования зарегистрировано свыше 49 тыс. статистических деклараций, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основными партнерами во внешней торговле за этот период выступили Россия, Украина, Литва, Латвия, Китай, Германия. Чаще всего экспортировали портландцемент, древесину и изделия из нее, изделия из асбеста, слюды или аналогичных материалов. Ведущие позиции в импорте занимают щебень гранитный, шрот подсолнечный, прокат плоский из железа или нелегированной стали.