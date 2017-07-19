Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей проводит конкурс инвестиционных проектов среди субъектов малого бизнеса для оказания государственной финансовой поддержки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестском облисполкоме, виды государственной финансовой поддержки: заем (предоставление денежных средств на возвратной возмездной основе); лизинг имущества (предоставление имущества на условиях финансовой аренды).

Условия конкурса: отбор инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Беларуси, а также имеющих право на получение государственной финансовой поддержки в соответствии с указом №255 от 21 мая 2009 г. «О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства».

Обязательным условием оказания государственной финансовой поддержки на конкурсной основе субъектам малого предпринимательства является создание новых рабочих мест.

Государственная финансовая поддержка предоставляется на конкурсной основе:

при реализации инвестиционных проектов по следующим направлениям: создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг); организация, развитие производства, реализация экспортоориентированной, импортозамещающей продукции; производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение; внедрение новых технологий (обладающих более высокими качественными характеристиками по сравнению с лучшими аналогами, доступными на данном рынке, определенном сегменте рынка, для которых эта технология является новой);

в целях: строительства, приобретения капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и (или) их ремонта и реконструкции; приобретения оборудования, транспортных средств, специальных устройств и приспособлений; закупки комплектующих изделий, сырья и материалов для собственного производства и оказания услуг;

при обеспечении исполнения обязательств: исполнение обязательств по возврату предоставленных финансовых средств, процентов по ним обеспечивается субъектом малого предпринимательства залогом имущества, гарантией, поручительством и другими способами, предусмотренными законодательством;

на условиях срочности и возвратности: денежные средства на условиях займа – до 5 лет; имущество на условиях финансовой аренды (лизинга) – до 5 лет;

на условиях платности: плата за пользование государственной финансовой поддержкой устанавливается в размере ставки рефинансирования, установленной Национальным банком Беларуси; плата за пользование государственной финансовой поддержкой устанавливается в размере 10% годовых при реализации инвестиционных проектов, отвечающих одновременно следующим дополнительным признакам: предполагается создание, развитие и (или) расширение производства экспортоориентированной и (или) импортозамещающей продукции (товаров, работ, услуг); создается не менее 3 рабочих мест; по итогам конкурса инвестиционных проектов набрано 12 и более баллов;

в размерах: до 184000 рублей при предоставлении денежных средств на условиях займа; до 184000 рублей при предоставлении имущества на условиях финансовой аренды (лизинга); общая сумма финансовой поддержки одному субъекту малого предпринимательства не может превышать 230000 белорусских рублей;

в национальной валюте Беларуси; в безналичном порядке.

Общая сумма денежных средств, направляемая Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей на оказание поддержки по результатам текущего конкурса, составляет 888861,86 рубля.

Срок приема заявок - с 17 июля по 31 июля.