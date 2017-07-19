ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВ В БЮДЖЕТ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 18,6%
13:56 19.07.2017

В бюджет Гомельской области в первом полугодии 2017 года поступило 1109,2 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 377 млн рублей, в местные бюджеты – 732,2 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гомельской области, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления в сопоставимых ценах увеличились на 73,9 млн рублей, или на 18,6%.

Формирование бюджета региона в январе-июне 2017 года обеспечивали около 472 тысяч плательщиков, в том числе более 19 тысяч организаций, 26 тысяч индивидуальных предпринимателей и около 416 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные платежи.

План доходов отчетного периода консолидированного бюджета исполнен на 101,7%, республиканского – на 102,9%, местных – на 101,1%.

Сверх плана поступило в доход бюджетов всех уровней 18,6 млн рублей.

Более половины доходов бюджета области в истекшем периоде традиционно сформировано за счет поступлений трех налогов: 21,1% – за счет подоходного налога, 19,1% – за счет акцизов, 15% – налога на добавленную стоимость.

Задолженность по платежам в бюджет по состоянию на 1 июля 2017 года составила 9 млн рублей, удельный вес задолженности в плановых доходах бюджета – 0,56%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.07.2017
валюта курс
EUR 2.2480
USD 1.9521
RUB 3.2892
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2468 -0.0012
USD 1.9493 -0.0028
RUB 3.2921 +0.0029
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2460 2.2500
USD 1.9480 1.9520
RUB 3.2850 3.2970
подробнее

Конвертация в банках
на 19.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1520 1.1560
EUR/RUB 68.0200 68.5000
USD/RUB 59.1000 59.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте