В бюджет Гомельской области в первом полугодии 2017 года поступило 1109,2 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 377 млн рублей, в местные бюджеты – 732,2 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гомельской области, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления в сопоставимых ценах увеличились на 73,9 млн рублей, или на 18,6%.

Формирование бюджета региона в январе-июне 2017 года обеспечивали около 472 тысяч плательщиков, в том числе более 19 тысяч организаций, 26 тысяч индивидуальных предпринимателей и около 416 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные платежи.

План доходов отчетного периода консолидированного бюджета исполнен на 101,7%, республиканского – на 102,9%, местных – на 101,1%.

Сверх плана поступило в доход бюджетов всех уровней 18,6 млн рублей.

Более половины доходов бюджета области в истекшем периоде традиционно сформировано за счет поступлений трех налогов: 21,1% – за счет подоходного налога, 19,1% – за счет акцизов, 15% – налога на добавленную стоимость.

Задолженность по платежам в бюджет по состоянию на 1 июля 2017 года составила 9 млн рублей, удельный вес задолженности в плановых доходах бюджета – 0,56%.