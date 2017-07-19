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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛ ФАКТЫ НЕОБОСНОВАННОГО УВЕЛИЧЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ УСЛУГ НЕКОТОРЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЖКХ
13:51 19.07.2017
В Гомеле 18 июля в Комитете государственного контроля Гомельской области состоялась коллегия «О результатах проверок отдельных организаций ЖКХ по вопросам эффективности использования бюджетных средств, правильности формирования затрат на оказанные населению жилищно-коммунальные услуги, соблюдения действующего законодательства при оказании жилищно-коммунальных услуг».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Гомельской области, по результатам проверок КУП «Речицкий райжилкомхоз», КЖУП «Октябрьское» и КПУП «Лельком» выявлены факты необоснованного увеличения себестоимости оказанных населению услуг, незаконного использования бюджетных средств, нарушений действующего законодательства при проведении государственных закупок и обращении с твердыми коммунальными отходами.
Госконтроль считает недостаточным роль ГО «ЖКХ Гомельской области» в работе подведомственных организаций и предлагает разработать конкретные мероприятия по снижению себестоимости оказываемых жилищно-коммунальных услуг, предусматривающих сроки и ответственных лиц за их выполнение.
Кроме того, рекомендуется устранить организациями ЖКХ допущенных нарушений законодательства, недостатков и упущений в работе, привлечь к дисциплинарной ответственности виновных.
Помимо этого, Гомельскому облисполкому, ГО «ЖКХ Гомельской области», Речицкому, Октябрьскому и Лельчицкому райисполкомам предложено усилить контроль над обоснованностью расчетов субсидий из бюджета предприятиям ЖКХ области, эффективным и экономным использованием указанными предприятиями бюджетных средств и имущества.
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