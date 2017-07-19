Независимый профсоюз горняков (НПГ) вышел с инициативой обсуждения нового Положения по распределению, выдаче и реализации путевок в санаторий «Березка».

Как сообщает сайт НПГ, после реконструкции санатория «Березка» у работников ОАО «Беларуськалий» возникло множество справедливых вопросов о том, как теперь будет проходить распределение, получение и приобретение путевок в ведомственный санаторий.

Первый заезд планируется в первых числах августа этого года, однако порядок получения путевок до сих пор не определен. Независимый профсоюз горняков также не обладает полной информацией, чтобы каким-либо образом отвечать своим членам.

По этой причине прошла рабочая встреча председателя НПГ Сергея Черкасова, зампредседателя НПГ Юрия Захарова и начальника управления соцразвития и ЖКХ ОАО «Беларуськалий» Сапона И.А. На ней профсоюзниками были заданы выше отмеченные вопросы.

«Чтобы не нарушать пункт 10.8 коллективного договора мы вышли с инициативой, о том, чтобы провести переговоры с нанимателем и определить какие-то «правила игры. Необходимо, чтобы была определенная квота по рудоуправлениям, чтобы травмированные на производстве и профбольные, согласно законодательству, бесплатно получали эти путевки. Каков порядок распределения будет для многодетных семей или одиноких женщин с детьми, кавалеров ордена «Шахтерской славы»? Этот блок вопросов, который мы и озвучили. Начальник управления принял их и признал, что они имеют место и должны быть обсуждены», — рассказал участник встречи Ю. Захаров.

Сейчас специальная фирма разрабатывает новый проект реализации путевок санатория «Березка», и когда он будет готов в виде проекта Положения, он будет обсужден в кругу заинтересованных сторон. Куда войдут представители нанимателя, управления соцразвития и ЖКХ, а также профсоюзов. И скорее всего, именно там он и будет принят в виде нового документа.

Также известно, что первый заезд в санаторий будет осуществлен по старой схеме.