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ЭКОНОМИКА РБ
ПАРТИЮ ОЧКОВ ПОЧТИ НА 6 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ИЗЪЯЛИ У РОССИЯН ПРАВООХРАНИТЕЛИ В БОБРУЙСКЕ
12:58 19.07.2017
Партию очков в количестве 1440 единиц на общую сумму 5,8 тыс. руб. изъяли правоохранители в Бобруйске.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, как установили в ходе проверки сотрудники Бобруйского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси по Могилевской области, трое граждан России приехали в Бобруйск с партией очков с целью их дальнейшей перепродажи. Какие-либо документы, позволяющие установить производителя очков, а также их безопасность при использовании, к проверке представлены не были.
Как пояснили правонарушители, данные очки были ими приобретены на рынке в Москве. По результатам проверки на партию очков в количестве 1440 единиц наложен арест, они были изъяты.
По факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности в отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.1-1 статьи 12.7 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях. Санкцией предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до ста базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.
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