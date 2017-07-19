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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ВЫРОС НА 0,3% - БЕЛСТАТ
12:35 19.07.2017
Розничный товарооборот в первом полугодии 2017 г. составил 18,2 млрд. рублей, или 100,3% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2016 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,9% розничного товарооборота республики, составил 16 млрд. рублей, или 100,9% в сопоставимых ценах.
Товарооборот общественного питания в первом полугодии 2017 г. составил 987,5 млн. рублей, или 99,7% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.
В первом полугодии 2017 г. оптовый товарооборот составил 36,1 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 99,6% к уровню первого полугодия 2016 г.
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