Розничный товарооборот в первом полугодии 2017 г. составил 18,2 млрд. рублей, или 100,3% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2016 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,9% розничного товарооборота республики, составил 16 млрд. рублей, или 100,9% в сопоставимых ценах.

Товарооборот общественного питания в первом полугодии 2017 г. составил 987,5 млн. рублей, или 99,7% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В первом полугодии 2017 г. оптовый товарооборот составил 36,1 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 99,6% к уровню первого полугодия 2016 г.