Средняя цена предложения квартир на вторичном рынке в Минске на 4 июля составила 1156 долларов за кв. м.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в «www.pro-n.by – Про недвижимость», по сравнению с предыдущим месяцем цена снизилась на 5 долларов. Однокомнатные квартиры предлагаются по цене 1205 долларов за кв. м. (-1 долл., или 0,09%) – продаются за 1167, двухкомнатные – 1152 (-4 долл., или 0,35%) – продаются за 1081, трехкомнатные – 1111 (-13 долл., или 1,1%), продаются за 990.

За шесть прошедших месяцев цены на квартиры в Минске упали на 3,2%.

Разница между ценой предложения и ценой реальных сделок составляет 5-7%, что может говорить о небольшом дисконте при продаже.

Несмотря на небольшие доходы, граждане решают свой квартирный вопрос. На 4 июля в Национальном реестре кадастрового агентства сообщается о 1234 сделках в июне. В связи со снижением процентных ставок по кредитам, выдаваемых банками гражданам для решения жилищных вопросов, активность на рынке жилья остается стабильной. А с октября станет доступным такой способ покупки квартиры, как лизинг.

Цены на квартиры в Минске остались прежние. Самая дешевая 1-комнатная квартира в Минске предлагается в Заводском районе по цене 28000 долларов. Цены на 2-комнатные квартиры начинаются от 32000 долл., на 3-комнатные – от 44000 долл. Средняя цена 1-комнатных квартир площадью 33 метра – 35-37 тыс. долл., цена стандартной 2-комнатной квартиры площадью 48 метров – 52-54 тыс. долл., 3-комнатной площадью 63-65 метров – 65-67 тыс. долл.

Что касается объема предложения, то, по данным портала realt.by, сокращение объема предложения в весенние месяцы было крайне медленным, однако за последние 3 недели набрало ход – рынок сузился на три сотни объектов. По итогам последней недели июня число выставленных на продажу квартир сократилось на 0,8%. Быстрее других из базы вымывались 2-комнатные квартиры (-1,2%), «однушек» за неделю стало меньше на 0,7%. Что касается 3- и 4-комнатных квартир, то предложение в этих сегментах уменьшилось на 0,5% и 0,9% соответственно.

Во всех административных районах города наблюдается снижение средних цен на квартиры. Среди районов, которые отличились ростом цен на квартиры, можно отметить Советский и Московский. Цены в них выросли на 0,61 и 0,63% соответственно.

Самым дорогим районом Минска является Центральный со средней ценой предложения 1378 долл. за кв. м. Если сравнить цены на квартиры в Центральном районе и самом дешевом – Заводском (цена квадрата – 1018 долл.), то квартиры в Центральном районе дороже на 25-30%. Лидером по количеству выставляемых на продажу квартир является Фрунзенский район – 24% от всего предложения.

Из общего числа квартир в Минске, выставленных на продажу, по данным www.pro-n.by – Про Недвижимость, доля 1-комнатных квартир составляет 25%, 2-комнатных – 33%, 3-комнатных – 31% и 4-комнатных – 9%. Остальные 2% - это комнаты (доли в квартирах) и многокомнатные квартиры.

Цены на все типы квартиры двигались в одном направлении – вниз. Средняя цена предложения однокомнатных квартир в Минске снизилась на 0,09%, двухкомнатных – снизилась на 0,35%, и на 1,1% - у трехкомнатных квартир.

Средняя цена предложения 1 кв. м в областных городах Беларуси по данным портала realt.by: Брест – 696 долл./м2, Витебск – 536 долл./м2, Гомель – 558 долл./м2, Гродно – 702 долл./м2, Могилев – 582 долл./м2.