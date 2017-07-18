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ЭКОНОМИКА РБ


ЕРИП В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ СТАНЕТ ЧАСТЬЮ ИНФОСЕТИ БЕЛАРУСИ НА ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН
12:00 19.07.2017

Первое заседание Совета нодов информационной сети банковской системы Беларуси состоялось 18 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП», итогом заседания стало принятие Положения о совете владельцев, удостоверяющих узлов информационной сети, построенной с использованием технологии блокчейн.

«ОАО «НКФО «ЕРИП» станет одним из первых владельцев удостоверяющих узлов, создаваемой на технологии блокчейн информационной сети банковской системы Беларуси. Мы уже закончили все технические работы, необходимые для получения данного статуса. Для пользователей и участников системы это означает полную безопасность в обмене информацией, так как блокчейн исключает одностороннее изменение любых данных внутри информационной сети», – рассказала заместитель председателя правления ОАО «НКФО «ЕРИП» Наталья Штевнина.

ЕРИП является важной частью не только финансового сектора, но и всей информационно-платежной инфраструктуры Беларуси, предоставляя возможность для плательщиков совершать платежи через мобильные и интернет-банкинги, а также в кассах 23 банков, РУП «Белпочта», а также через платежные терминалы и инфокиоски.

«Использование новых технологий, а также создание на базе ЕРИП высокотехнологичной платформы в банковской и финансовой сфере, обозначено в Стратегии развития ОАО «НКФО «ЕРИП» на 2017-2019 гг., поэтому логично, что ОАО «НКФО «ЕРИП» является нодом в информационной сети блокчейн. В дальнейшем технологию блокчейн мы планируем использоваться в работе МСИ (Межбанковская система идентификации)», - сказала Н. Штевнина.

Использование блокчейна в информационной сети банковской системы Беларуси подразумевает переход от регуляторной роли Нацбанка к принятию совместных решений Советом нодов (владельцев удостоверяющих узлов сети), и наличие распределенного реестра данных, внесение односторонних изменений в который невозможно – только с согласия всех участников.
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