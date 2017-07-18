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ЭКОНОМИКА РБ
НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ИНДЕКСУ ТОКСИЧНОСТИ ДЕТСКОЕ МЫЛО ИЗЪЯЛИ ИЗ ПРОДАЖИ В МОГИЛЕВЕ
11:50 19.07.2017
В ходе проведения плановой проверки торгового центра «Гиппо» (Могилев, ул. Мовчанского, 6) для лабораторных исследований были отобраны образцы хозяйственного мыла против пятен для детского белья «Ушастый нянь» (180 г, дата изготовления 04.2017г., штрих код 4600697113876, изготовитель: ОАО «Невская Косметика», Россия, импортер и поставщик в Республику Беларусь: ЗАО «Дилис Косметик»).
Согласно протоколу исследований Могилевского облЦГЭиОЗ данный товар не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям по показателю «индекс токсичности», пишут «Могилевские ведомости».
«Вынесено предписание об изъятии продукции из обращения. В адрес импортера и поставщика направлено письмо о необходимости предоставления перечня субъектов, которым осуществлена поставка данного товара, а также сведений о дальнейшем использовании продукции не по целевому назначению, возврате продукции или уничтожении с подтверждающими данный факт документами», - прокомментировали в Могилевском зональном ЦГЭ.
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