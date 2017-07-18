Текущий ремонт с полной заменой верхнего слоя асфальтового покрытия проведут в начале августа на 4 улицах столицы, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщил генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Денис Глинский, речь идет об ул. Фабричной на участке от пер. Рабочего до ул. Рыбалко; ул. Краснозвездной; ул. Гамарника (по четной стороне); ул. В. Хоружей от ул. Кропоткина до ул. Червякова.

На время проведения ремонта движение транспорта ограничат, однако выполнять работы постараются так, чтобы это доставило автомобилистам по возможности минимум дискомфорта.

Также в начале августа на ряде улиц города намечена укладка защитного слоя на покрытие проезжей части. Такие работы запланированы на ул. Радиальной (участок от ул. Челюскинцев, 26, до ул. Переходной), ул. Громова, ул. Академической (от ул. Платонова до пер. Козлова), ул. Орловской (от ул. Богдановича до ул. Карастояновой), ул. Лещинского, ул. Заславской, ул. Ротмистрова.

Напомним, наносить на дорожное полотно защитный слой стекловолокна в Минске стали в 2016 г. Это делают для продления срока службы нового асфальта, а также восстановления эксплуатационной надежности проезжей части, имеющей неструктурные повреждения (например продольные и поперечные трещины, шелушение, сетку трещин). Выполняют эту процедуру при помощи специальной машины, приобретенной в Китае. Скорость ее работы составляет минимум 1 км/ч, а ширина распределения слоя — 2,5-4,3 м.