С 25 июля 2017 года для обмена на ИПЧ «Имущество» Госкомимуществом будут дополнительно направлены акции 22 открытых акционерных обществ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, информация об открытых акционерных обществах акции, которых предлагаются гражданам для обмена на именные приватизационные чеки ”Имущество“ через обособленные подразделения ОАО «АСБ Беларусбанк» размещена на сайте ведомства.

Оформление документов для обмена чеков на акции производится в обособленных подразделениях ОАО ”АСБ Беларусбанк” по местожительству граждан.

Срок обмена - с 25 июля 2017 года по 30 июня 2019 года.

Для обмена на акции приватизируемых предприятий принимаются чеки, выданные гражданину лично, а также полученные по договорам дарения и (или) по наследству от близких родственников (родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер, внуков, бабушек, дедушек, свекрови, свекра, тестя и тещи), при условии, что дарятся (наследуются) только чеки, выданные близким родственникам.