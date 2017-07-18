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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О САНАЦИИ ОАО «КРИЧЕВГРУЗАВТО»
10:43 19.07.2017
Экономический суд Могилевской области признал экономически несостоятельным ОАО «Кричевгрузавто» и открыл в отношении его процедуру санации, пишут «Могилевские ведомости».
По информации суда, установлено, что по состоянию на июнь 2017 года в реестр требований кредиторов включены требования на сумму 400 153,88 белорусских рублей, что составляет 51% от активов предприятия. Согласно анализу финансового состояния и платежеспособности должника, а также структуры баланса, управляющим сделаны выводы о том, что предприятие имеет неудовлетворительную структуру бухгалтерского баланса и его неплатежеспособность приобретает устойчивый характер, однако может быть восстановлена.
Причины неплатежеспособности -- в просроченной кредиторской задолженности, снижении объемов услуг по грузоперевозкам, низкой производственной, исполнительской дисциплине, нехватке оборотных средств. Списочная численность работников предприятия – 31 человек.
Согласно заключению управляющего, с мая 2017 года предприятие вышло на безубыточную работу, и с августа 2017 года может начать рассчитываться с кредиторами.
Срок санации предприятия установлен судом по 31 декабря 2018 года.
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