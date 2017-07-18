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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА НОВОСТРОЙКИ МИНСКА КОЛЕБЛЮТСЯ У ОТМЕТКИ 1000 ДОЛЛАРОВ ЗА «КВАДРАТ»
10:06 19.07.2017

С начала года цены на новостройки Минска практически не меняются и балансируют у отметки 1000 долл. за квадратный метр.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в «www.pro-n.by – Про недвижимость», по сравнению с июнем средняя цена квадратного метра повысилась на 4 доллара и составляет 995 долл.

Однокомнатные квартиры в новостройках Минска застройщики предлагают по цене 1025 долл. за метр (+10 долл. относительно предыдущего месяца), 2-комнатные – 984 долл. (-2 долл.), 3-комнатные – 976 (+6 долл.).

В начале июля было заявлено о строительстве двух проектов: в новом доме ЖК «Уручский 2» (застройщик – ООО «Си-трейдинг») начато бронирование квартир в 21-этажном кирпичном доме по ул. Лопатина, начальная цена – от 900 долл. за квадратный метр; компания «А-100» объявила о строительстве клубного квартала на Минском море «Пирс».

Небольшое число новостроек не дает ценам на квартиры опускаться вниз ни на первичном, ни на вторичном рынке. Недостаток жилищного строительства в Минске будет и в ближайшее время сдерживать цены, несмотря на остальные негативные факторы.
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