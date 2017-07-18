|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА НОВОСТРОЙКИ МИНСКА КОЛЕБЛЮТСЯ У ОТМЕТКИ 1000 ДОЛЛАРОВ ЗА «КВАДРАТ»
10:06 19.07.2017
С начала года цены на новостройки Минска практически не меняются и балансируют у отметки 1000 долл. за квадратный метр.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в «www.pro-n.by – Про недвижимость», по сравнению с июнем средняя цена квадратного метра повысилась на 4 доллара и составляет 995 долл.
Однокомнатные квартиры в новостройках Минска застройщики предлагают по цене 1025 долл. за метр (+10 долл. относительно предыдущего месяца), 2-комнатные – 984 долл. (-2 долл.), 3-комнатные – 976 (+6 долл.).
В начале июля было заявлено о строительстве двух проектов: в новом доме ЖК «Уручский 2» (застройщик – ООО «Си-трейдинг») начато бронирование квартир в 21-этажном кирпичном доме по ул. Лопатина, начальная цена – от 900 долл. за квадратный метр; компания «А-100» объявила о строительстве клубного квартала на Минском море «Пирс».
Небольшое число новостроек не дает ценам на квартиры опускаться вниз ни на первичном, ни на вторичном рынке. Недостаток жилищного строительства в Минске будет и в ближайшее время сдерживать цены, несмотря на остальные негативные факторы.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 18.07.2017
Курсы в банках
на 19.07.2017
Конвертация в банках
на 19.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте