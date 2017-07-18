Городская служба занятости формирует группы по обучению новым профессиям, пишет агентство «Минск-Новости».

«Приглашаем для обучения по профессии «рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений», по образовательной программе обучающих курсов «Автоматизация бухгалтерского учета с использованием программы 1С:Бухгалтерия» граждан из числа безработных, - пояснила начальник отдела организации обучения граждан управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ольга Тарасюк. - Также пройти бесплатное обучение могут горожане, осуществляющие уход за ребенком в возрасте до 3 лет. Кроме граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет».

В первом случае, по словам О. Тарасюк, речь идет о мамах или папах, которые не работали до декрета. Поскольку они в период ухода за ребенком до трех лет признаются занятыми, то не могут быть зарегистрированы как безработные. И если раньше это лишало их возможности пройти обучение за счет средств фонда социальной защиты населения, то введение новой нормы расширило возможности получить профессию жителям Беларуси, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до 3 лет.

На тех же условиях, что и люди со статусом безработного, женщина сможет получить направление на профобучение, профподготовку, переподготовку, повышение квалификации, обучающие курсы без отрыва от ухода за малышом. Это повысит шансы получить рабочее место после выхода из декрета, обеспечит скорейшее вовлечение в трудовую деятельность.