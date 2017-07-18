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ЭКОНОМИКА РБ
ОЛЕГ ДВИГАЛЕВ НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСКОМВОЕНПРОМА
09:33 19.07.2017
Генерал-майор Олег Двигалев назначен председателем Государственного военно-промышленного комитета и освобожден от должности командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, соответствующий указ 18 июля подписал Александр Лукашенко.
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