ЭКОНОМИКА РБ

ОЛЕГ ДВИГАЛЕВ НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСКОМВОЕНПРОМА

09:33 19.07.2017 Генерал-майор Олег Двигалев назначен председателем Государственного военно-промышленного комитета и освобожден от должности командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, соответствующий указ 18 июля подписал Александр Лукашенко.