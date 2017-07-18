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ЭКОНОМИКА РБ
В ЯНВАРЕ-МАЕ РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ СНИЗИЛИСЬ НА 1,2%
09:17 19.07.2017
Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-мае 2017 г. составили 98,8% к уровню января-мая 2016 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,6%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 24,7%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,6%.
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