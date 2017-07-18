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ЭКОНОМИКА РБ
НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД СВОБОДНЫХ МЕСТ В БЕЛОРУССКИХ ЗДРАВНИЦАХ УЖЕ НЕТ
17:40 18.07.2017
Белорусские санаторно-курортные и оздоровительные организации заполнены на летний период на 100%. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», сообщил на пресс-конференции 18 июля директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.
«В целом в первом полугодии 2017 г. обеспечена стабильная работа белорусских здравниц, - отметил Г. Болбатовский. - Заполняемость этих учреждений сопоставима с аналогичным периодом 2016 г. и составила более 70 %. А в летний период наши здравницы заполнены на 100%».
Всего в Беларуси работают 113 санаториев на 28,9 тыс. мест и 211 оздоровительных организаций на 38,5 тыс. мест.
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