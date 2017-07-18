В январе-июне 2017 года спрос на квартиры в Минске снизился на 5% по сравнению с прошлым годом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в «www.pro-n.by – Про недвижимость», несмотря на летний период, активность на рынке жилья Минска не уменьшается. Если в январе- июне прошлого года было продано 7528 квартир, то за этот же период нынешнего года – 7182. Снижение составляет 5%. Однако надо учесть, что данные Национального кадастрового агентства брались на 17 июля, поэтому количество договоров еще возрастет.

На 17 июля в реестре сделок Национального кадастрового агентства приводятся данные о 1327 сделках с квартирами в Минске в июне, 1351 сделках в мае, 1262 сделках в апреле, 1351 – в марте, 1132 – в феврале, 760 – в январе. За период январь-июнь 2017 года в Минске куплено 7182 квартиры, что на 5% меньше, чем в прошлом году.

В Минской области в июне заключено 585 договоров, что на 6% больше, чем в мае. За январь-июнь в Минской области было зарегистрировано 3210 договоров купли-продажи квартир, что на 2% меньше, чем в прошлом году.

Начиная с 2013 года, спрос на квартиры в Минской области остается стабильным.

В Беларуси за январь-июнь заключено 22533 договоров купли-продажи квартир. Это на 2% меньше, чем в этом же периоде 2016 года.

В областных центрах Беларуси в июне 2017 года спрос на квартиры снизился значительно по сравнению с предыдущим месяцем. Однако это может говорить и о том, что сделки еще не успели пройти окончательную регистрацию и не попали в реестр данных Национального кадастрового агентства.

В Брестской области за январь-июнь совершено 2236 сделок (-5,8% к аналогичному периоду прошлого года), в Витебской – 2523 (-7,6%), в Гомельской – 2528 (3%), в Гродненской области – 2657 (-5,1%), в Минской – 3210 (-2,9%), в Могилевской – 2197 (20,5%).

По данным Национального кадастрового агентства на 17 июля, за январь-июнь спрос на квартиры в Минске снизился на 5% по сравнению с прошлым годом, в Минской области – снизился на 2,9%, а по Беларуси – снизился на 2%.