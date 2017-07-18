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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО ПАССАЖИРОВ НАЦИОНАЛЬНОГО АЭРОПОРТА МИНСК ЗА ПОЛГОДА ВЫРОСЛО ПОЧТИ НА 27%
17:07 18.07.2017
Количество пассажиров РУП «Национальный аэропорт Минск» с января по июнь 2017 года достигло 1793080 человек, что на 26,9% выше показателя прошлого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, за июнь 2017 года аэропорт обслужил 425191 пассажира, прирост составил 22,2%.
В июне 2017 года аэропортом обслужено 2323 самолетовылета, что на 7,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Всего за полгода 2017 года обслужено 11454 самолетовылета (+ 9,3%).
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