Количество пассажиров РУП «Национальный аэропорт Минск» с января по июнь 2017 года достигло 1793080 человек, что на 26,9% выше показателя прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, за июнь 2017 года аэропорт обслужил 425191 пассажира, прирост составил 22,2%.

В июне 2017 года аэропортом обслужено 2323 самолетовылета, что на 7,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Всего за полгода 2017 года обслужено 11454 самолетовылета (+ 9,3%).