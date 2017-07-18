Вопросы, связанные с мониторингом цен в аптеках организаций различных форм собственности на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения на Минщине были рассмотрены на президиуме Минского областного комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

По словам заместителя председателя – заведующей отделом социально-экономической работы обкома отраслевого профсоюза Натальи Зезетко, специалисты проанализировали розничные цены по 26 наименованиям лекарственных средств и медицинских изделий за июнь. Их вердикт – стоимость не превышает 0,5 базовой величины.

Как сообщает сайт ФПБ, на президиуме принято постановление, в соответствии с которым мониторинг цен в аптеках Минской области будет проводиться каждый месяц. Специалисты проанализируют полученную информацию о динамике цен и причинах их роста, если таковой будет наблюдаться.