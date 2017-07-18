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ЭКОНОМИКА РБ


ВТОРОЙ РАЗ С НАЧАЛА ЛЕТА НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ ЗАФИКСИРОВАН РОСТ ЦЕН
16:20 18.07.2017

Второй раз с начала лета на вторичном рынке жилья зафиксирован рост цен, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

Индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,2% и находится сейчас у отметки в 1135 $/м2. Несмотря на это, общий ценовой тренд показ остается отрицательным – цены за первую половину лета опустились в среднем на полпроцента.

Рост цен с 10 по 17 июля зафиксирован и на первичном рынке. За последние 7 дней средняя цена квартир в новостройках Минска выросла на 0,3% и составляет сейчас 1123 $/м2. Разрыв между ценовыми индикаторами первичного и вторичного рынков сократился до минимальных 12 $/м2.

Учитывая высокую долю готовых проектов и строительство преимущественно каркасно-блочных домов, в ближайшее время средний уровень цен на рынке новостроек может оказаться выше, чем на “вторичке”.

Из 7 летних недель 6 закончились сокращением предложения. Среди них и минувшая неделя, по итогам которой общее число выставленных на продажу квартир сократилось на 0,4%. Предложение 1-, 2- и 3-комнатных квартир уменьшилось на 0,6-0,7%. Отчасти данный отток был компенсирован 4-комнатными квартирами, которых за неделю стало больше на 1,5%.

В это же время прошлого года на рынке было на 7% меньше объектов.

На 0,1% опустился средний уровень цен 3-комнатных квартир. Объекты с двумя и четырьмя комнатами, напротив, подорожали на 0,3% и 0,5%, соответственно. Что касается 1-комнатных квартир, то для них неделя прошла без изменений.

В четырех столичных районах по итогам недели зафиксирован рост средних цен на квартиры, который, впрочем, не превышал 0,2%. Снижение цен наблюдалось в Партизанском (-0,1%) и Заводском (-0,5%) районах. Средний уровень цен в Первомайском, Фрунзенском и Советском районах остался неизменным.

Разброс в изменении цен за последний месяц начинается с -1,3% в Заводском районе и заканчивается +1,3% в Центральном.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест – 695 $/м2 (-0,1%), Витебск – 542 $/м2 (+0,6%), Гомель – 559 $/м2 (-0,1%), Гродно – 697 $/м2 (без изменений), Могилев – 586 $/м2 (+0,5%).
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