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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ САНАТОРИИ ВСЕ ПОПУЛЯРНЕЕ У ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
16:11 18.07.2017

За 6 месяцев 2017 г. в белорусских санаториях отдохнуло больше зарубежных граждан, чем за аналогичный период 2016 г. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», сообщил на пресс-конференции 18 июля директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

«Экспорт услуг в первом полугодии 2017 г. составил 69 млн рублей — это на 9 % превышает показатель за аналогичный период 2016 г., - отметил Г. Болбатовский. - Отмечается также и рост дохода по дополнительным платным услугам, которые оказываются белорусским и иностранным гражданам, но не были включены в стоимость путевок. Выручка за первое полугодие 2017 г. составила 28,5 млн рублей, что на 16 % больше, чем за аналогичный период 2016 года»,

По словам специалиста, более 90 % отдыхающих в отечественных здравницах — граждане Российской Федерации. Однако, заметил он, в последние годы отмечается заинтересованность и со стороны жителей других государств.

«Привлекательными отечественные здравницы для туристов из-за рубежа делают виды предоставляемых услуг (всего более 200), в том числе основанные на применении природных лечебных факторов, - уточнил Г. Болбатовский. - Так, на территории санаториев расположены более 90 скважин с минеральной водой и 4 месторождения целебных грязей».
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