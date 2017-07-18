В Белорусском государственном университете 17 июля завершился прием документов на бюджетную форму обучения и на специальности платной формы, по которым проводятся внутренние испытания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, на дневную бюджетную форму обучения подано 4433 заявления (2016 г. – 3585) абитуриентов при плане приема 2164 человека (в 2016 г. – 2207). Средний конкурс превысил 2 человека на место.

Среди подавших документы без экзаменов будут зачислены 66 победителей международных и республиканских олимпиад, 3 лауреата Специального фонда президента Беларуси. На педагогические специальности без экзаменов примут 67 победителей областных олимпиад и медалистов, а также двух выпускников профильных педагогических классов.

Отмечается стабильная динамика роста количества абитуриентов БГУ, окончивших среднюю школу с медалью либо средние специальные учебные заведения с дипломом с отличием – 823 заявления поступило в приемную комиссию (в 2016 г. – 715; 2015 г. – 577). Это 18,6% от общего числа желающих учиться в БГУ. Среди подавших документы также 2019 (что составляет 45,6%) окончили лицеи и гимназии (в 2016 г. – 1694). Возросло число абитуриентов, имеющих суммарный балл выше 300 – 51,4% (в 2016 г. – 47%). Среди них: 92 абитуриента, получившие на ЦТ 100 балльный результат, у шести абитуриентов два стобалльных результата.

На специальностях, по которым проводятся внутренние испытания, сложился следующий конкурс: дизайн (направление – коммуникативный) – 27,5 человек на место при плане приема – 3; дизайн (направление – коммуникативный, сокращенный срок обучения) – 8 человек на место при плане приема – 3; дизайн (направление – дизайн предметно-пространственной среды) – 9,6 человек на место при плане приема – 7; дизайн (направление - дизайн предметно-пространственной среды, сокращенный срок обучения) – 5 человек на место при плане приема – 3; правоведение (на сокращенную форму) – 4,1 человек на место; журналистика и литературная работа – 2,4 человека на место; русская и славянская филология – 1,9 человек на место.

На заочную бюджетную форму обучения подали документы 667 абитуриентов (в 2016 г. – 574) при плане приема 255 человек (в 2016 г. – 285), среди них 369 абитуриентов подали документы на сокращенный срок обучения.

На специальностях, по которым проводятся внутренние испытания, сложился следующий конкурс: медицинская экология (сокращенный срок обучения) – 9 человек на место; социальная работа (сокращенный срок обучения) – 8,3 человека на место; менеджмент, финансы и кредит (сокращенный срок обучения) – 5,9 человек на место; правоведение (сокращенный срок обучения) – 4,6 человек на место; энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент – 3,3 человека на место; математика и информационные технологии (сокращенный срок обучения) – 2,7 человек на место; документоведение (сокращенный срок обучения) – 2,2 человека на место; менеджмент (направление – социально-административный менеджмент, на сокращённый срок обучения) – 2 человека на место; русская филология (на сокращённый срок обучения) – 2 человека на место.

Первое заседание приемной комиссии по зачислению на бюджетную форму состоится 20 июля. Все заседания приемной комиссии по зачислению будут транслироваться на интернет-сайте БГУ.

Прием документов на платную форму обучения продолжится до 4 августа.