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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ РАЗРАБАТЫВАЮТ НОВУЮ МОДЕЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ НАЧИНАНИЙ В БИЗНЕСЕ И НА ПРОИЗВОДСТВЕ
15:34 18.07.2017
В Комитете по науке и технологиям совместно с экспертами ООН разрабатывается модель финансирования инновационных начинаний в бизнесе и на производстве. Об этом сообщает телеканал ОНТ.
Инновационное развитие связано с риском, отмечают специалисты, в том числе – потери вложенных денег. Но именно такие проекты могут принести прибыль, в разы превышающую затраченные средства.
Создание механизма, позволяющего финансировать такие начинания – это одно из рекомендаций Европейской экономической комиссии ООН.
«У нас нет так называемого права на риск. Мы должны в обязательном порядке на все государственные деньги получить результат. Понятно, что во всех прорывных разработках нельзя гарантировать успех. Нам дают рекомендации, чтобы бы начали финансировать такие разработки», - прокомментировал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.
Предполагается, что на рискованные проекты будут выделять до пятой части средств централизованного инновационного фонда. А заработанные деньги будут направлять на развитие ставших в Беларуси уже традиционными – направления инновационного развития, – нано- и биотехнологии, информационные системы и сферу IT.
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