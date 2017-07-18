В Комитете по науке и технологиям совместно с экспертами ООН разрабатывается модель финансирования инновационных начинаний в бизнесе и на производстве. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

Инновационное развитие связано с риском, отмечают специалисты, в том числе – потери вложенных денег. Но именно такие проекты могут принести прибыль, в разы превышающую затраченные средства.

Создание механизма, позволяющего финансировать такие начинания – это одно из рекомендаций Европейской экономической комиссии ООН.

«У нас нет так называемого права на риск. Мы должны в обязательном порядке на все государственные деньги получить результат. Понятно, что во всех прорывных разработках нельзя гарантировать успех. Нам дают рекомендации, чтобы бы начали финансировать такие разработки», - прокомментировал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.

Предполагается, что на рискованные проекты будут выделять до пятой части средств централизованного инновационного фонда. А заработанные деньги будут направлять на развитие ставших в Беларуси уже традиционными – направления инновационного развития, – нано- и биотехнологии, информационные системы и сферу IT.