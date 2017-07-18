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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАВЕРШЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ФАКТУ ПОЖАРА НА «ГРОДНО АЗОТЕ»
15:10 18.07.2017

Управлением Следственного комитета по Гродненской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту пожара в цеху выпарки едкого натра ОАО «Гродно Азот», в результате которого погибли и получили телесные повреждения различной степени тяжести рабочие.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, 6 июня 2016 года около 12 часов 30 минут в ходе проведения огневых работ, сопровождавшихся резкой металла с использованием газового резака, образовавшиеся искры и частицы раскаленного (расплавленного) металла долетели до хранившегося в упакованном виде на поддонах гидроксиламина сернокислого кристаллического.

Это привело к возникновению пожара, в ходе которого двое находившихся в указанном цеху рабочих, 1981 и 1988 годов рождения, погибли на месте происшествия от острого отравления едким газообразным веществом – диоксидом серы, а еще трем рабочим, 1960, 1962 и 1969 годов рождения, были причинены легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья.

Кроме того, в ходе пожара уничтожено почти 62 тонны упакованного гидроксиламина сернокислого кристаллического на сумму свыше 74 тысяч рублей, а также повреждено иное имущество предприятия на сумму более 19 тысяч рублей, что в совокупности является особо крупным размером ущерба.

Для выяснения обстоятельств произошедшего следователи проделали значительный объем работы, тщательно осмотрели место происшествия, с которого изъяли многочисленные следы и объекты для последующего исследования. Допросили десятки свидетелей из числа руководителей и работников предприятия, изъяли и предметно изучили документацию по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, проведению огневых и ремонтных работ и др. Провели следственный эксперимент и проанализировали результаты ряда сложных экспертиз.

Собранные следователями доказательства в своей совокупности дали основания для предъявления обвинения по ч. 3 ст. 304 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси мастеру по ремонту технологического оборудования ОАО «Гродно Азот», 1985 года рождения, являвшемуся непосредственным руководителем ремонтных работ и ответственным за выполнение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Уголовное дело направлено прокурором в суд.
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