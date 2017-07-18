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ЭКОНОМИКА РБ


В ГРОДНО ВЫПУЩЕН 100-ТЫСЯЧНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТЧИК
14:38 18.07.2017

В филиале «Предприятие средств диспетчерского и технологического управления» РУП «Гродноэнерго» (ПСДТУ) в июне 2017 г. выпущен 100-тысячный однофазный электронный счетчик «Гран-Электро СС-101».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, производство приборов освоено предприятием в 2011 году. В 2017 г. предусмотрен выпуск в количестве 44000 штук. Счетчики используются в Гродненской энергосистеме как базовые при плановой замене морально и физически устаревших однофазных индукционных счетчиков у бытовых потребителей.

Однофазный электронный счетчик «Гран-Электро СС-101», как и трехфазный «Гран-Электро СС-301», является совместной разработкой НП ООО «Гран-Система-С» и ПСДТУ. Его производство в ПСДТУ организовано на той же производственной и элементной базе, что и счетчики «Гран-Электро СС-301», выпускаемые ПСДТУ с 2002 г., то есть с применением технологии поверхностного монтажа (SMD). SMD-элементы стоят дешевле обычных комплектующих счетчика, они в несколько раз меньше по габаритам, а процесс их установки на печатную плату полностью автоматизирован.

Технические возможности счетчиков «Гран-Электро СС-101» позволяют включать их в системы АСКУЭ-быт, передавать необходимые параметры как по проводным интерфейсам, так и с помощью радиомодема или GSM-модема.

Производство электронных счетчиков для собственных нужд позволяет поддерживать существующий парк счетчиков электроэнергии на высоком техническом уровне путем своевременного обновления их программного обеспечения.

Разработчики счетчика «Гран-Электро СС-101» постоянно совершенствуют размеры и конфигурацию корпуса, функциональные возможности прибора. В настоящее время в ПСДТУ ведется работа по постановке на производство третьей модификации счетчика «Гран-Электро СС-101» в новом исполнении корпуса и с расширенными функциональными возможностями.

Своевременная замена морально устаревших индукционных счетчиков на современные электронные – это действенная мера по повышению точности учета отпускаемой бытовым потребителям электроэнергии и, как следствие, снижению расхода электроэнергии на ее транспорт в Гродненской энергосистеме.
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