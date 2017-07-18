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ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ИЗЪЯЛИ ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ НА 190 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
14:13 18.07.2017
Сотрудники Витебской таможни пресекли попытку незаконного перемещения крупной партии новых автомобильных запчастей для грузовых автомобилей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, автопоезд DAF следовал на территорию Евразийского экономического союза из Литвы. Согласно товаросопроводительным документам, в автопоезде перевозились новые автозапчасти стоимостью 50 тыс. рублей. При проверке установлено, что в реальности запчастей почти в 4 раза больше, чем заявлено. В ходе досмотра обнаружены воздушные фильтры, термозащитные экраны, кронштейны и другие запасные части для грузовых автомобилей на сумму свыше 190 тыс. рублей.
По данному факту Витебская таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Беларуси. Незадекларированный товар изъят.
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