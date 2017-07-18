ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛЭНЕРГО 20 ИЮЛЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ РАСЧЕТОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗА ЭНЕРГИЮ

13:50 18.07.2017 ГПО «Белэнерго» 20 июля проведет «прямую телефонную линию». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе объединения, задать вопросы по расчетам за отпущенную энергию можно с 15.00 до 16.00 по телефону (+375-17) 218-22-35.