|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «БЕЛШИНА» ЗАПУСТИЛО РАСШИРЕННУЮ ГАРАНТИЮ
13:34 18.07.2017
ОАО «Белшина» запустило расширенную гарантию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, под условия расширенной гарантии попадают шины, приобретенные в период с 1 июля по 31 декабря 2017 года в фирменном магазине ОАО «Белшина» в Бобруйске.
Гарантия является дополнением к стандартным гарантийным условиям и распространяется на легковые шины под брендами Artmotion, AstartA, AstartA SUV, Artmotion HP. Указанная гарантия действует в течение 1 года с даты реализации продукции, указанной в товарном чеке.
По условиям производителя потребитель, который приобрёл одномоментно четыре шины одного типоразмера, один раз в течение одного года с момента приобретения шин, в случае повреждения шины, независимо от причин возникновения дефектов, бесплатно может получить услуги по ремонту одной шины из четырёх либо бесплатно заменить одну шину из четырёх в случае невозможности осуществления ремонта.
Осмотр повреждённых шин, а также принятие решения о ремонте либо замене по условиям расширенной гарантии производится по адресу ул. Минская, 171, Бобруйск, шиномонтаж ИП Ефименко А.В.
Потребитель не имеет права производить монтаж, демонтаж в иных условиях, кроме шиномонтажа, проводится в Бобруйске (ул. Минская, 171).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 18.07.2017
Курсы в банках
на 18.07.2017
Конвертация в банках
на 18.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте