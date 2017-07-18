ОАО «Белшина» запустило расширенную гарантию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, под условия расширенной гарантии попадают шины, приобретенные в период с 1 июля по 31 декабря 2017 года в фирменном магазине ОАО «Белшина» в Бобруйске.

Гарантия является дополнением к стандартным гарантийным условиям и распространяется на легковые шины под брендами Artmotion, AstartA, AstartA SUV, Artmotion HP. Указанная гарантия действует в течение 1 года с даты реализации продукции, указанной в товарном чеке.

По условиям производителя потребитель, который приобрёл одномоментно четыре шины одного типоразмера, один раз в течение одного года с момента приобретения шин, в случае повреждения шины, независимо от причин возникновения дефектов, бесплатно может получить услуги по ремонту одной шины из четырёх либо бесплатно заменить одну шину из четырёх в случае невозможности осуществления ремонта.

Осмотр повреждённых шин, а также принятие решения о ремонте либо замене по условиям расширенной гарантии производится по адресу ул. Минская, 171, Бобруйск, шиномонтаж ИП Ефименко А.В.

Потребитель не имеет права производить монтаж, демонтаж в иных условиях, кроме шиномонтажа, проводится в Бобруйске (ул. Минская, 171).