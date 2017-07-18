За 6 месяцев 2017 года субъекты малого и среднего бизнеса Могилевской области уплатили 156 млн рублей, или 31,1% от общих поступлений в бюджет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сумма поступлений увеличилась на 8,3%, или на 11,9 млн рублей в фактическом исчислении.

Поступления от организаций – субъектов малого и среднего предпринимательства возросли на 8,3% и составили 135 млн рублей.

Поступления от индивидуальных предпринимателей увеличились на 7,9%, ими уплачено в бюджет 22,4 млн рублей.

На 1 июля 2017 года на Могилевщине зарегистрировано 30,9 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе 22,4 тыс. ИП и 8,5 тыс. юридических лиц.