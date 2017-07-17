Сборная Беларуси стала золотым призером и завоевала абсолютное первое место на 9-м Международном турнире юных математиков (International Tournament of Yang Mathematicians), который завершился 14 июля в Яссах (Румыния).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белорусского государственного университета, Беларусь представили две команды школьников. В составе золотых призеров: лицеисты БГУ Петр Игнатенко, Анатолий Шатило, Василий Умеренков, а также гимназисты Евгений Заброцкий (гимназия №3 Солигорска), Владислав Зверик (гимназия №20 Минска), Николай Шешко (гимназия №41 Минска).

Вторая национальная сборная стала также обладателем медали. «Серебро» на счету лицеистов БГУ Александра Казакова, Андрея Шакеля, а также гимназистов Анны Белешевой (гимназия №1), Варвары Дроздовой (гимназия №51 Гомеля), Янины Сандрыгайло (гимназия №56 Гомеля), Антона Суравежкина (гимназия №29 Минска).

Всего в математическом турнире принимали участие семь команд из Беларуси, России, Румынии, Грузии.

Отличием ITYM является его командная составляющая. Важную здесь роль играет умение решать сложные исследовательские математические задачи коллективно, а также правильно выстраивать выступления в дискуссиях. В этом году участникам предлагалось решить задачи и викторины из области математики, геометрии, теории чисел, алгебры и комбинаторики.

Белорусские команды выступали под руководством ассистента факультета прикладной математики и информатики БГУ Ярослава Задворного и второкурсника ФПМИ Антона Воронько.