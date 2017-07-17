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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОСРОЧЕННАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ НА 1 ИЮНЯ СОСТАВИЛА 7,1 МЛРД РУБЛЕЙ, ПРОСРОЧЕННАЯ КРЕДИТОРСКАЯ - 7 МЛРД РУБЛЕЙ
11:01 18.07.2017
Дебиторская задолженность белорусских организаций на 1 июня 2017 г. составила 30,7 млрд. рублей, в том числе просроченная – 7,1 млрд. рублей, или 23,1% от общего объема дебиторской задолженности.
Как сообщает Национальный статкомитет, кредиторская задолженность на 1 июня 2017 г. составила 40,9 млрд. рублей, в том числе просроченная – 7 млрд. рублей, или 17,1% от общего объема кредиторской задолженности.
За январь – май 2017 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг составила 9,5%, рентабельность продаж – 7,6%.
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