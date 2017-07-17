В Витебске 17-19 июля проходит Международная бизнес-конференция «Инновации – путь к успешной интеграции», организатором которой выступает Витебский облисполком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве экономики, в рамках конференции запланировано обсуждение вопросов социально-экономического развития региона за счет повышения экономического потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе инновационной составляющей их деятельности, встречи с бизнес-активом региона.

Директор Департамента по предпринимательству Минэкономики Петр Арушаньянц информировал участников конференции о ходе подготовки ряда проектов нормативных правовых актов, которые позволят снять существующие барьеры по ускоренному развитию предпринимательства, стимулированию самозанятости и либерализации бизнес-климата.

В ходе мероприятия также были затронуты вопросы совершенствования деятельности субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе о реализации совместного проекта Минэкономики и ПРООН «Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь» в части укрепления материально-технической базы инкубаторов малого предпринимательства в Беларуси.