Торфодобывающими организациями, входящими в состав ГПО «Белтопгаз», взяты высокие темпы работы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, несмотря на задержку начала сезона из-за сложных погодных условий, по состоянию на 13 июля добыто 1265,8 тыс. т торфа, что составило 64% от сезонного задания – 1976,5 тыс. т.

По состоянию на 13 июля из 21 торфодобывающей организации 19 выполнили сезонный план добычи более чем на 50%. Темп роста по отношению к аналогичному периоду 2016 г. составил 113,8%. Лучшие результаты показывают ОАО «Зеленоборское» (100%) ОАО «ТБЗ Дитва» (90,2%), ОАО «ТБЗ Цна» (79,8%), ОАО «ТБЗ Усяж» (78,3 %), ОАО «ТБЗ Неман» (76,6%) и другие.

Поставки брикетов на цементные заводы ГП «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» Могилевской области планируются в объеме порядка 300 тыс. т, поставки торфяной сушенки на цементный завод ОАО «Красносельскстройматериалы» Гродненской области – не менее 100 тыс. т.

В I квартале 2017 года доля топливоснабжающих организаций составила 29,3%, цементных заводов – 30,4%, прочих потребителей – 25,6%, экспорт – 14,7%. Значительно увеличились объемы промышленного потребления брикета и торфяной сушенки цементными заводами. В течение года прогнозируется увеличение доли до 40–45%, что обусловлено сезонной загрузкой цементных заводов.

Всего в 2017 году запланировано производство топливных брикетов в объеме 836,7 тыс. т; торфяной сушенки – 144,7 тыс. т; 90,8 тыс. т торфа верхового кипованного и 19,3 тыс. т питательных грунтов. Темп роста производства торфяной продукции (брикетов и торфяной сушенки) к 2016 году составит 104,6%.

К сезону добычи 2017 года обеспеченность площадями торфобрикетных производств под планируемые объемы добычи торфа в целом по отрасли составила 117,6 %.

В целом же на 2017 год организациям объединения установлено задание по отводу земель для добычи торфа в объеме 1915 га (в 4,5 раза больше чем в 2016-м). В I квартале уже отведено 336,4 га площадей, в том числе ОАО «Браславский ТБЗ» – 47,8 га и ОАО «ТБЗ Лидский» – 288,6 га.

В текущем году планируется построить 1047 га площадей для добычи торфа на 12 объектах, на 10 уже ведутся работы, в том числе на 6 объектах работы ведутся хозяйственным способом, что позволяет значительно экономить на строительстве полей добычи торфа, и соответственно снижать себестоимость добываемого торфа и, в конечном итоге, топливных брикетов и сушенки торфяной.

В соответствии с бизнес-планами организаций ГПО «Белтопгаз» в 2017 году планируется добыча 1976,5 тыс. т торфа, в том числе: 1824,5 тыс. т торфа фрезерного топливного для брикетирования; 147,5 тыс. т торфа верхового; 4,5 тыс. т торфа кускового.

Планируемый темп роста добычи фрезерного торфа по отношению к 2016 году составит 130%.